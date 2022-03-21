Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свою діяльність під час війни в Україні та створення пісні Close the sky в бомбосховищі.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону вона зізналася, що під час війни складно підтримувати зв’язок зі своїми родичами в Херсоні.

– Сьогодні в них не працював ні інтернет, ні домашній, ні мобільний зв’язок. Дуже важко – в мене там батько, мама, сестра, племінниця. Важко, але тримаємося. Багато людей зараз у жаху, люті та відчувають біль, – розповіла Світлана.

Наразі Тарабарова разом із дітьми перебуває на Західній Україні. За словами співачки, до них там ставляться дуже добре.

– У мене питають про підгузки, про дитяче харчування. Ми реально виїжджали під вибухи, я встигла тільки одягнути дітей. У чому були, в тому приїхали, тому що 24-го в нас під Ірпенем почався жах. Ми їхали 34 години. Та все ж зараз залишаюся в Україні. Тут я відчуваю себе захищеною плюс-мінус, тут не так багато сирен і бомбардувань. Поїхати не можу. Ми в гарному настрої, намагаємося не сидіти склавши руки, допомагати, – сказала артистка.

Під час війни Тарабарова написала пісню Close the sky, в якій закликала світових лідерів закрити небо над Україною. А також артистка займається збором фінансової допомоги для дітей.

– Я написала її вночі кілька днів тому, тут в Івано-Франківську. Мій аранжувальник у бомбосховищі писав музику. На ранок ми поїхали у студію, долучили дітей, вони записували Close the sky разом із нами. Одразу змонтували і наступного дня вона була на всіх цифрових майданчиках світу. Зараз пісня є в ефірах радіостанцій Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Болгарії. Під цієї піснею ми збираємо допомогу, яку надсилаємо діткам на Західній Україні. Поки її небагато, але ми набираємо обертів, – сказала Тарабарова.