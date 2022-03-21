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Щодня повстаєте проти зла: Віра Фарміга зачитала вірш Симоненка і підтримала українців

21 Березня 2022, 18:51
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віра Фарміга

Американська акторка Віра Фарміга підтримала Україну та зачитала вірш Василя Симоненка Люди – прекрасні.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відеозвернення, в якому зазначила, що пишається єдністю та мужністю українського народу.

– Ми відкрили наші серця і душі. Ми чуємо вас, ми бачимо вас. І ми солідарні з вами. Україна – прекрасна і вільна! Ви захищаєте прекрасну землю, боретеся і щодня повстаєте проти зла, – сказала Фарміга.

Варто зазначити, що Віра Фарміга не вперше підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Раніше вона публікувала промовисті фото та виконувала гімн нашої держави.

А нещодавно акторка рекомендувала американцям переглянути фільм Зима у вогні. За її словами, неприборканий дух єдності України, а також жага до свободи та незалежності глибоко надихає.

До речі, Віра має українське коріння, оскільки народилася у сім’ї дітей-іммігрантів з УРСР. Вона виховувалася в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, а до шести років не розмовляла англійською мовою.

Після переїзду в Уайтхаус Фарміга відвідувала українську греко-католицьку школу та український фольклорно-танцювальний ансамбль Syzokryli.

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Теги
Війна в Україні , Підтримка України
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