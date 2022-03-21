Певица Светлана Тарабарова рассказала о своей деятельности во время войны в Украине и создании песни Close the sky в бомбоубежище.

В эфире общенационального телемарафона она призналась, что по время войны сложно поддерживать связь со своими родственниками в Херсоне.

– Сегодня у них не работала ни интернет, ни домашняя, ни мобильная связь. Очень тяжело – у меня там отец, мама, сестра, племянница. Тяжело, но держимся. Многие сейчас в ужасе, ярости и чувствуют боль, — рассказала Светлана.

На данный момент Тарабарова вместе с детьми находится в Западной Украине. По словам певицы, к ним там относятся очень хорошо.

– У меня спрашивают о подгузниках, о детском питании. Мы реально уезжали под взрывы, я успела только одеть детей. В чем были, в том приехали, потому что 24-го у нас под Ирпенем начался ужас. Мы ехали 34 часа. И все же сейчас остаюсь в Украине. Здесь я чувствую себя защищенной плюс-минус, здесь не так много сирен и бомбардировок. Уехать не могу. Мы в хорошем настроении, стараемся не сидеть сложа руки, помогать, – сказала артистка.

Во время войны Тарабарова написала песню Close the sky, в которой призвала мировых лидеров закрыть небо над Украиной. Также артистка занимается сбором финансовой помощи для детей.

– Я написала ее ночью несколько дней назад, здесь в Ивано-Франковске. Мой аранжировщик в бомбоубежище писал музыку. Утром мы поехали в студию, приобщили детей, они записывали Close the sky вместе с нами. Сразу смонтировали, и на следующий день она была на всех цифровых площадках мира. Сейчас песня есть в эфирах радиостанций Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии. Под этой песней мы собираем помощь, которую присылаем деткам на Западной Украине. Пока ее немного, но мы набираем обороты, – сказала Тарабарова.