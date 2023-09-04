Колишній соліст гурту Корупція Міша Крупін розповів про залякування російських зірок. Так, були випадки, коли артистів РФ вивозили в ліс.

Про це Крупін розповів в ефірі Неймовірної правди про зірок. Музикант поділився, чому артисти з Росії займають криваву позицію щодо війни в Україні.

– Вони залякані. Залякані кадирівцями – повністю весь шоу-бізнес проходить через їхні дні народження тощо. Якщо ти відмовляєш – тебе вивозять у ліс, – зізнався Михайло.

Артист упевнений, що таке вже було, наприклад, із російською співачкою з України Йолкою.

– Вони відмовилися, і їх вивезли в ліс. Після цього вони передумали. Їм погрожували розправою. Це країна-терорист, у них повністю розв’язані руки, – додав музикант.

Сам артист зізнався, що не має жодних зв’язків із Росією, як і з місцевими зірками – толерантність до всього російського зникла 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що Крупін заспівав про Залужного в Бєлгороді разом із Культурним десантом. Міша, Коля Серга і Саша Чемеров присвятили свою роботу перемозі і головнокомандувачу ЗСУ, який на танку проїжджає захопленим прифронтовим містом.