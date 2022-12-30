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Струнами до душі! Міша Крупін зіграв гімн України на скрипці під час ракетної атаки РФ

30 Грудня 2022, 12:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Миша Крупин

Колишній соліст гурту Корупція Міша Крупін виконав гімн України на скрипці під час ранкової масштабної ракетної атаки РФ по наших містах 29 грудня.

В Instagram музикант оприлюднив чорно-біле відео, наголосивши, що Україна непереможна.

– Нехай воно летить, а ми гратимемо до перемоги, – підписав Крупін ролик.

Шанувальники артиста захопилися його грою гімна України на скрипці, подякувавши музикантові за підтримку, яка так необхідна кожному з нас.

Зараз дивляться
  • Світло у наших серцях. Слава Україні! Крупін – це кохання.
  • Мишко, дякую.
  • Дякую, ви можете струнами до душі!
  • Міша, дякую, тримаємося!
  • Я й не уявляла, що у вас є такі навички.
  • Героям слава! Боже, який чудовий українець.
  • Ми могутній, сильний та незламний народ України. Слава Україні! Слава нації!
  • Україна – непереможна, Харків – незламний, Крупін – неперевершений.
  • Маєстро Мишко, – пишуть користувачі мережі.
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Гімн України Скрипка співак
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