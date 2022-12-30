Колишній соліст гурту Корупція Міша Крупін виконав гімн України на скрипці під час ранкової масштабної ракетної атаки РФ по наших містах 29 грудня.
В Instagram музикант оприлюднив чорно-біле відео, наголосивши, що Україна непереможна.
– Нехай воно летить, а ми гратимемо до перемоги, – підписав Крупін ролик.
Шанувальники артиста захопилися його грою гімна України на скрипці, подякувавши музикантові за підтримку, яка так необхідна кожному з нас.
Зараз дивляться
- Світло у наших серцях. Слава Україні! Крупін – це кохання.
- Мишко, дякую.
- Дякую, ви можете струнами до душі!
- Міша, дякую, тримаємося!
- Я й не уявляла, що у вас є такі навички.
- Героям слава! Боже, який чудовий українець.
- Ми могутній, сильний та незламний народ України. Слава Україні! Слава нації!
- Україна – непереможна, Харків – незламний, Крупін – неперевершений.
- Маєстро Мишко, – пишуть користувачі мережі.