Колишній соліст гурту Корупція Міша Крупін виконав гімн України на скрипці під час ранкової масштабної ракетної атаки РФ по наших містах 29 грудня.

В Instagram музикант оприлюднив чорно-біле відео, наголосивши, що Україна непереможна.

– Нехай воно летить, а ми гратимемо до перемоги, – підписав Крупін ролик.

Шанувальники артиста захопилися його грою гімна України на скрипці, подякувавши музикантові за підтримку, яка так необхідна кожному з нас.

Зараз дивляться