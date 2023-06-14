Культурний десант

Артисти Культурного десанту Коля Сєрга, Саша Чемеров і Міша Крупін висміяли росіян у новій пісні Білгород. У спільній роботі музиканти закликали жителів країни-агресора не боятися – свобода настане вже зовсім скоро.

До роботи також показали й кліп, у якому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний їде на танку Білгородом, у якому всюди висять українські прапори. Жовто-синій символ також красиво прикрасив і місцеві церкви та храми.

– Відновлюємо справедливість і зайвий раз нагадуємо всім українцям, хто вирішуватиме, де закінчується українська земля. Білогородці, щось сталося? Тримайтеся, скоро будете вільними! – підписали свою роботу артисти.

Це реакція артистів на події на Бєлгородщині, де триває повномасштабне протистояння росіян із легіону Свобода Росії та РДК із прокремлівською армією РФ.

Наші артисти присвячують свої пісні не тільки захисникам, а й простим українцям. Нещодавно Tvorchi та The Hardkiss презентували кліп на нову пісню Мрійники. Роботу присвятили тим, хто вірить у світле майбутнє. Саме вони й створюватимуть майбутнє для нас усіх.