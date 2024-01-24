Співак і актор EL Кравчук розповів, що думає про Олега Винника та його виїзд до Німеччини. Артист вважає, що в цьому немає нічого дивного.

Що EL Кравчук сказав про Олега Винника

В одному з недавніх інтерв’ю Кравчук заявив, що Винник з’явився в Німеччині на початку повномасштабного вторгнення не випадково – у Олега була там успішна кар’єра. Ну а до Києва співак повернувся, щоб тут підзаробити.

– У нього в Німеччині була кар’єра – співав у театрах. Він повернеться до цього і житиме, як було до того, як вирішив у Києві попрацювати і кілька мільйонів євро вивезти в Європу після виборів, – заявив Кравчук в інтерв’ю Telegraf.

Співак додав, що на виборах Олегу вдалося заробити величезні гроші, але хто йому платив – не розповів.

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Нагадаємо, що наприкінці осені 2023 року Винник з’явився на фото разом з українськими волонтерами в Німеччині. Артист зробив селфі з волонтерами благодійного фонду Буцькі Ангели та передав їм гуманітарну допомогу.

Раніше EL Кравчук висловився про Ані Лорак, з якою раніше дружив. Артист зазначив, що всі зв’язки з нею зараз розірвані, але сама зрадниця знає, що відбувається насправді.