Співак і актор EL Кравчук висловився про виконавицю-зрадницю Ані Лорак, з якою колись товаришував. Він не розуміє, що сталося з уродженкою України, яка продалася Кремлю.

EL Кравчук про позицію Ані Лорак

За словами EL Кравчука, з Ані Лорак у нього обірвані всі зв’язки, проте впевнений, вона знає, що відбувається насправді.

– Не знаю, що з нею сталося, це взагалі “отрута” якась, що перетворила її на чудовисько. Так низменно впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому б цього не побажав. Це стосується і деяких інших артистів, які теж так низько впали. Кажу про людей, які народилися в Україні, яким Україна все дала, і тут таке робити, – зазначив артист в інтерв’ю Telegraf.

Додає, такі артисти-зрадники точно знають правду, а також зазначає, що вони ніколи не зможуть забути рідну Україну.

Зараз дивляться

– Це не ілюзія і не таблетка, яку з’їдаєш і забуваєш усе, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні цих ночей, ні Дніпра, – наголосив Кравчук.

Також каже, не впевнений, що зі зрадниками потрібно щось робити, наприклад, видаляти або блокувати їхню творчість. Адже тут все залежить від усвідомленого вибору кожного українця – хто не хоче слухати, не буде, так їхня музика і зникне.

Фото: EL Кравчук, Ані Лорак