Певец и актер EL Кравчук рассказал, что думает об Олеге Виннике и его выезде в Германию. Артист считает, что в этом нет ничего странного.

Что EL Кравчук сказал об Олеге Виннике

В одном из недавних интервью Кравчук заявил, что Винник появился в Германии в начале полномасштабного вторжения не случайно — у Олега была там успешная карьера. Ну а в Киев певец вернулся, чтобы здесь подзаработать.

— У него в Германии была карьера — пел в театрах. Он вернется к этому и будет жить, как было до того, как решил в Киеве поработать и несколько миллионов евро вывезти в Европу после выборов, — заявил Кравчук в интервью Telegraf.

Певец добавил, что на выборах Олегу удалось заработать огромные деньги, но кто ему платил — не рассказал.

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Напомним, что в конце осени 2023 Винник появился на фото вместе с украинскими волонтерами в Германии. Артист сделал селфи с волонтерами благотворительного фонда Буцкие Ангелы и передал им гуманитарную помощь.

Ранее EL Кравчук высказался об Ани Лорак, с которой раньше дружил. Артист отметил, что все связи с ней сейчас разорваны, но сама предательница знает, что происходит на самом деле.