17 травня на Луганщині загинув режисер телеканалу Малятко TV Іван Кузьмінський, під час бою з окупантами. Про це заявила місцева влада Бердичева, звідки Іван був родом.

Окрім режисерської діяльності на телеканалі, Кузьмінський також досліджував давню українську музику.

Так, народившись у Бердичеві, в юні роки Іван захоплювався музикою. Обравши собі покликання, він закінчив Київську обсерваторію, навчався і викладав у докторантурі. Кузьмінський також вивчав давню українську музику та має наукові статті на цю тему. Він був і режисером на телебаченні, але після повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист українських земель.

– Життя захисника обірвалося 17 травня поблизу населеного пункту Діброва, що на Луганщині. Не стало справжнього патріота, перспективного науковця, вірного друга, доброї та світлої людини… Український народ ніколи не забуде подвиг Івана Кузьмінського, який поклав своє життя на вівтар Свободи та Незалежності, – повідомляють у міськраді Бердичева.

Нагадаємо, що 8 березня помер львівський іконописець, реставратор і колекціонер Тарас Лозинський. Йому було 63 роки. На його рахунку – 800 авторських робіт і низка персональних виставок у Львові, що справило величезний вплив на українську культуру.