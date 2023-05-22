17 мая на Луганщине погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский, во время сражения с оккупантами. Об этом заявили местные власти Бердичева, откуда Иван был родом.

Помимо режиссерской деятельности на телеканале, Кузьминский также исследовал древнюю украинскую музыку.

Так, родившись в Бердичеве, в юные годы Иван увлекался музыкой. Выбрав себе призвание, он окончил Киевскую консерваторию, учился и преподавал в докторантуре. Кузьминский также изучал древнюю украинскую музыку и имеет научные статьи на эту тему. Он был и режиссером на телевидении, но после полномасштабного вторжения принял решение стать на защиту украинских земель.

— Жизнь защитника оборвалась 17 мая вблизи населенного пункта Диброва, что на Луганщине. Не стало настоящего патриота, перспективного ученого, верного друга, доброго и светлого человека… Украинский народ никогда не забудет подвиг Ивана Кузьминского, который положил свою жизнь на алтарь Свободы и Независимости, — сообщается в горсовете Бердычева.

Напомним, что 8 марта умер львовский иконописец, реставратор и коллекционер Тарас Лозинский. Ему было 63 года. На его счету – 800 авторских работ и ряд персональных выставок во Львове, что оказало огромное влияние на украинскую культуру.