Помер український музичний композитор Олександр Козаренко. Йому було 59 років, і трагедія сталася через ускладнення після Covid-19.

Про смерть композитора заявив продюсер Євген Лавренчук, який також згадав останню зустріч з Олександром. Так, Козаренка не стало о 5 ранку 21 березня.

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– Востаннє ми бачилися з ним ще перед війною, коли саджали дерева на Алеї художників у Києві… Тоді ми сміялися, жартували, розмовляли всіма мовами, він смішно реагував, коли його оперу П’єро мертвопетлює я навмисно називав П’єро – мертвий Петлюра…, – згадує зустріч Євген.

Продюсер назвав Олександра як “останній із могікан старої української інтелігентності”.

Прощання заплановане на 22 березня в Кафедральному Соборі Преображення Господнього ПЦУ, а похорон уже 23 березня.

Олександр зробив величезний внесок у розвиток культури України – він лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка, дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів, лауреат державних премій України з композиції ім. Л. Ревуцького та ім. Л. Ревуцького та ім. М. Лисенка, а також член Національної спілки композиторів України та Асоціації “Нова Музика”.

Нагадаємо, що нещодавно помер британський актор Пол Грант, який зіграв у Гаррі Поттері та Зоряних війнах. Сім’я не стала розкривати причину смерті актора, але в актора були проблеми з алкоголем і наркотиками.