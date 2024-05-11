Вистрибнув з яйця без трусів: представник Фінляндії вразив номером на Євробаченні 2024

Представники Фінляндії на Євробаченні 2024 виступили у фіналі конкурсу 11 травня. Дует Windows95man вийшов на сцену в Мальме під 17 номером і виконав пісню No Rules!.

Євробачення 2024 Фінляндія – виступ Windows95man у фіналі

Один із учасників дуету з’явився на сцені у великому декоративному яйці, яке було створено за допомогою джинсів. Він був одягнений у футболку та шкарпетки з сандалями, без спідньої білизни. Артист прикрив своє інтимне місце ногою.

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Однак глядачі змогли побачити оголені сідниці артиста, коли він почав бігати по сцені. І тільки наприкінці виступу з-під стелі з’явилися шорти. За словами представника Фінляндії, у нього була спеціальна накладка на інтимне місце, яка дозволила не показати зайвого.

Фінляндія на Євробаченні 2024 – реакція мережі

Користувачі мережі оцінили конкурсний номер Windows95man та зазначили, що виступ Фінляндії на Євробаченні завжди трохи божевільний.

Фінляндія здається такою спокійною країною, поки справа не доходить до Євробачення.

Фіни, ви божевільні! Ви мої фаворити на цьому Євробаченні.

Я ніколи так сильно не сміялася під час виступу на Євробаченні.

Просто обожнюю цей виступ! Він настільки захоплює, що я не можу відірватися від екрану.

Фінляндія – це завжди так весело!

Мені дуже подобається Фінляндія. Гарна пісня і дуже смішна постановка.

Ця пісня і мелодія дійсно запам’ятовуються! Веселе сценічне шоу, гарний спів, гарні танці.

Фінляндія неймовірна, – пишуть у коментарях під відео.

Зазначимо, що Україну на Євробаченні 2024 представляють Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки вийшли на сцену в Мальме з піснею Teresa & Maria під другим номером.