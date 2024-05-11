Вистрибнув з яйця без трусів: представник Фінляндії вразив номером на Євробаченні 2024

Представники Фінляндії на Євробаченні 2024 виступили у фіналі конкурсу 11 травня. Дует Windows95man вийшов на сцену в Мальме під 17 номером і виконав пісню No Rules!.
Євробачення 2024 Фінляндія – виступ Windows95man у фіналі
Один із учасників дуету з’явився на сцені у великому декоративному яйці, яке було створено за допомогою джинсів. Він був одягнений у футболку та шкарпетки з сандалями, без спідньої білизни. Артист прикрив своє інтимне місце ногою.
Однак глядачі змогли побачити оголені сідниці артиста, коли він почав бігати по сцені. І тільки наприкінці виступу з-під стелі з’явилися шорти. За словами представника Фінляндії, у нього була спеціальна накладка на інтимне місце, яка дозволила не показати зайвого.
Фінляндія на Євробаченні 2024 – реакція мережі
Користувачі мережі оцінили конкурсний номер Windows95man та зазначили, що виступ Фінляндії на Євробаченні завжди трохи божевільний.
- Фінляндія здається такою спокійною країною, поки справа не доходить до Євробачення.
- Фіни, ви божевільні! Ви мої фаворити на цьому Євробаченні.
- Я ніколи так сильно не сміялася під час виступу на Євробаченні.
- Просто обожнюю цей виступ! Він настільки захоплює, що я не можу відірватися від екрану.
- Фінляндія – це завжди так весело!
- Мені дуже подобається Фінляндія. Гарна пісня і дуже смішна постановка.
- Ця пісня і мелодія дійсно запам’ятовуються! Веселе сценічне шоу, гарний спів, гарні танці.
- Фінляндія неймовірна, – пишуть у коментарях під відео.
Зазначимо, що Україну на Євробаченні 2024 представляють Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки вийшли на сцену в Мальме з піснею Teresa & Maria під другим номером.