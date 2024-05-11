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Вистрибнув з яйця без трусів: представник Фінляндії вразив номером на Євробаченні 2024

11 Травня 2024, 23:32
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Фінляндія на Євробаченні 2024
Джерело: Getty Images

Представники Фінляндії на Євробаченні 2024 виступили у фіналі конкурсу 11 травня. Дует Windows95man вийшов на сцену в Мальме під 17 номером і виконав пісню No Rules!.

Євробачення 2024 Фінляндія – виступ Windows95man у фіналі

Один із учасників дуету з’явився на сцені у великому декоративному яйці, яке було створено за допомогою джинсів. Він був одягнений у футболку та шкарпетки з сандалями, без спідньої білизни. Артист прикрив своє інтимне місце ногою.

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Однак глядачі змогли побачити оголені сідниці артиста, коли він почав бігати по сцені. І тільки наприкінці виступу з-під стелі з’явилися шорти. За словами представника Фінляндії, у нього була спеціальна накладка на інтимне місце, яка дозволила не показати зайвого.

Фінляндія на Євробаченні 2024 – реакція мережі

Користувачі мережі оцінили конкурсний номер Windows95man та зазначили, що виступ Фінляндії на Євробаченні завжди трохи божевільний.

  • Фінляндія здається такою спокійною країною, поки справа не доходить до Євробачення.
  • Фіни, ви божевільні! Ви мої фаворити на цьому Євробаченні.
  • Я ніколи так сильно не сміялася під час виступу на Євробаченні.
  • Просто обожнюю цей виступ! Він настільки захоплює, що я не можу відірватися від екрану.
  • Фінляндія – це завжди так весело!
  • Мені дуже подобається Фінляндія. Гарна пісня і дуже смішна постановка.
  • Ця пісня і мелодія дійсно запам’ятовуються! Веселе сценічне шоу, гарний спів, гарні танці.
  • Фінляндія неймовірна, – пишуть у коментарях під відео.

Зазначимо, що Україну на Євробаченні 2024 представляють Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки вийшли на сцену в Мальме з піснею Teresa & Maria під другим номером.

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