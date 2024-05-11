Выпрыгнул из яйца без трусов: представитель Финляндии поразил номером на Евровидении 2024

Представители Финляндии на Евровидении 2024 выступили в финале конкурса 11 мая. Дуэт Windows95man вышел на сцену в Мальме под 17 номером и исполнил песню No Rules!

Евровидение 2024 Финляндия — выступление Windows95man в финале

Один из участников дуэта появился на сцене в большом декоративном яйце, которое было создано с помощью джинсов. Он был одет в футболку и носки с сандалиями, без нижнего белья. Артист прикрыл свое интимное место ногой.

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Однако зрители смогли увидеть обнаженные ягодицы артиста, когда он начал бегать по сцене. И только в конце выступления из-под потолка появились шорты. По словам представителя Финляндии, у него была специальная накладка на интимное место, которая позволила не показать лишнего.

Финляндия на Евровидении 2024 — реакция сети

Пользователи сети оценили конкурсный номер Windows95man и отметили, что выступление Финляндии на Евровидении всегда немного сумасшедшее.

Финляндия кажется такой спокойной страной, пока дело не доходит к Евровидению.

Финны, вы сумасшедшие! Вы мои фавориты на этом Евровидении.

Я никогда так сильно не смеялась во время выступления на Евровидении.

Просто обожаю это выступление! Оно настолько захватывает, что я не могу оторваться от экрана.

Финляндия — это всегда так весело!

Мне очень нравится Финляндия. Хорошая песня и очень смешная постановка.

Эта песня и мелодия действительно запоминаются! Веселое сценическое шоу, хорошее пение, красивые танцы.

Финляндия невероятная, — пишут в комментариях под видео.

Отметим, что Украину на Евровидении 2024 представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Певицы вышли на сцену в Мальме с песней Teresa & Maria под вторым номером.