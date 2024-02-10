Принцеса Кейт Міддлтон одужує після операції. Герцогиня разом зі своїм чоловіком уперше публічно покинула Вінздор і вирушила на відпочинок.

Що відомо про здоров’я Кейт Міддлтон після операції

Так, принцеса Уельська в січні 2024 року перенесла планову операцію на черевній порожнині. Тепер вона разом із чоловіком і трьома дітьми вирушила на піврічний відпочинок у маєток Сандрінгем у Норфолку. Примітно, що король Чарльз III також проходитиме там курс лікування.

– Кетрін добре одужує. Вона з нетерпінням чекала зміни атмосфери і зможе спокійно відпочити в Норфолку, поки діти випускають пару з Вільямом, – зазначило джерело, близьке до принцеси.

Примітно, що принцеса вирушила на відпочинок всього через 12 днів після того, як її виписали з клініки в Лондоні.

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Кенсингтонський палац, де живуть Кейт і Вільям, ще 17 січня заявив, що, з огляду на поточні медичні рекомендації, вона навряд чи повернеться до виконання державних обов’язків до Великодня, 31 березня.

Щоправда, представники палацу не розсекретили подробиці операції. Однак джерела заявили, що хірургічне втручання було не через рак.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, чому діти Міддлтон не відвідували її в лікарні. Як виявилося, королівська сім’я не хотіла, щоб розпорядок дня їхніх дітей було порушено.