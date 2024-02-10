Принцесса Кейт Миддлтон идет на поправку после операции. Герцогиня вместе со своим мужем впервые публично покинула Винздор и отправилась на отдых.

Что известно о здоровье Кейт Миддлтон после операции

Так, принцесса Уэльская в январе 2024-го перенесла плановую операцию на брюшной полости. Теперь она вместе с мужем и тремя детьми отправилась на полугодовой отдых в поместье Сандрингем в Норфолке. Примечательно, что король Чарльз III также будет проходить там курс лечения.

— Кэтрин хорошо поправляется. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет спокойно отдохнуть в Норфолке, пока дети выпускают пар с Уильямом, — отметил источник, близкий к принцессе.

Примечательно, что принцесса отправила на отдых всего спустя 12 дней после того, как ее выписали из клиники в Лондоне.

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Кенсингтонский дворец, где живет Кейт и Уильям, еще 17 января заявил, что, исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к выполнению государственных обязанностей до Пасхи, 31 марта.

Правда, представители дворца не рассекретили подробности операции. Однако источники заявили, что хирургическое вмешательство было не из-за рака.

Напомним, что раньше стало известно, почему дети Миддлтон не навещали ее в больнице. Как оказалось, королевская семья не хотела, чтобы распорядок дня их детей был нарушен.