Принцесу Уельську Кейт Міддлтон виписали з лікарні після планової операції на черевній порожнині.

Що відомо про стан Кейт Міддлтон

Як повідомили в Кенсингтонському палаці, 29 січня принцеса Уельська повернулася додому до Віндзора, де продовжить своє відновлення після операції. Вона провела в лікарні майже два тижні.

– Відновлення проходить добре. Принц і принцеса Уельські висловлюють подяку лікарні London Clinic, особливо команді медсестер, які дбали про принцесу. Родина Уельських дякує за добрі побажання, які отримала з усього світу, – йдеться у заяві.

Про те, що Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, стало відомо 17 січня.

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У Кенсингтонському палаці повідомляли, що принцеса пробуде в клініці від 10 до 14 днів. Згідно з рекомендаціями лікарів, Кейт Міддлтон доведеться відкласти усі публічні активності до Великодня, який цьогоріч припадає на 31 березня.

Нагадаємо, що 26 січня короля Великої Британії Чарльза III госпіталізували для лікування збільшеної простати.