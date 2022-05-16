У ніч з 15 на 16 травня у Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2022.
Цьогоріч тріумфатором премії стала американська співачка Олівія Родріго, яка здобула нагороди у семи номінаціях. Артистом року став репер Дрейк, він здобув перемогу в п’яти категоріях.
Водночас рекордсмен за кількістю номінацій The Weeknd отримав лише одну нагороду – як найкращий R&B-співак.
Список переможців Billboard Music Awards 2022:
- Найкращий артист – Дрейк
- Нова зірка – Олівія Родріго
- Найкраща співачка – Олівія Родріго
- Найкращий співак – Дрейк
- Найкращий гурт – BTS
- Найкраща R&B-виконавиця – Doja Cat
- Найкращий R&B-виконавець – The Weeknd
- Найкращий реп-виконавець – Дрейк
- Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion
- Найкращий рок-виконавець – Glass Animals
- Найкращий R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)
- Найкращий реп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)
- Найкращий рок-альбом – Twenty one pilots (Scaled and Icy)
- Найкраща рок-пісня – Maneskin – Beggin
- Найкращий танцювальний альбом – Illenium (Fallen Embers)
- Найкраща пісня Hot 100 – The Kid LAROI & Justin Bieber – Stay
- Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт
- Нагорода за внесок у музику – Mary J. Blige
Зазначимо, що Billboard Music Award – це музична премія, яка вручається американським друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів у музичних чартах. Церемонія вперше відбулася у 1990 році.