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Музика

Тріумф Олівії Родріго та Дрейка: переможці премії Billboard Music Awards 2022

16 Травня 2022, 13:13
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Billbord Music Awards 2022

У ніч з 15 на 16 травня у Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2022.

Цьогоріч тріумфатором премії стала американська співачка Олівія Родріго, яка здобула нагороди у семи номінаціях. Артистом року став репер Дрейк, він здобув перемогу в п’яти категоріях.

Водночас рекордсмен за кількістю номінацій The Weeknd отримав лише одну нагороду – як найкращий R&B-співак.

Список переможців Billboard Music Awards 2022:

  • Найкращий артист – Дрейк
  • Нова зірка – Олівія Родріго
  • Найкраща співачка – Олівія Родріго
  • Найкращий співак – Дрейк
  • Найкращий гурт – BTS
  • Найкраща R&B-виконавиця – Doja Cat
  • Найкращий R&B-виконавець – The Weeknd
  • Найкращий реп-виконавець – Дрейк
  • Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion
  • Найкращий рок-виконавець – Glass Animals
  • Найкращий R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)
  • Найкращий реп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)
  • Найкращий рок-альбом – Twenty one pilots (Scaled and Icy)
  • Найкраща рок-пісня – Maneskin – Beggin
  • Найкращий танцювальний альбом – Illenium (Fallen Embers)
  • Найкраща пісня Hot 100 – The Kid LAROI & Justin Bieber – Stay
  • Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт
  • Нагорода за внесок у музику – Mary J. Blige

Зазначимо, що Billboard Music Award – це музична премія, яка вручається американським друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів у музичних чартах. Церемонія вперше відбулася у 1990 році.

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