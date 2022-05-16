У ніч з 15 на 16 травня у Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення нагород Billboard Music Awards 2022.

Цьогоріч тріумфатором премії стала американська співачка Олівія Родріго, яка здобула нагороди у семи номінаціях. Артистом року став репер Дрейк, він здобув перемогу в п’яти категоріях.

Водночас рекордсмен за кількістю номінацій The Weeknd отримав лише одну нагороду – як найкращий R&B-співак.

Список переможців Billboard Music Awards 2022:

Найкращий артист – Дрейк

Нова зірка – Олівія Родріго

Найкраща співачка – Олівія Родріго

Найкращий співак – Дрейк

Найкращий гурт – BTS

Найкраща R&B-виконавиця – Doja Cat

Найкращий R&B-виконавець – The Weeknd

Найкращий реп-виконавець – Дрейк

Найкраща реп-виконавиця – Megan Thee Stallion

Найкращий рок-виконавець – Glass Animals

Найкращий R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)

Найкращий реп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)

Найкращий рок-альбом – Twenty one pilots (Scaled and Icy)

Найкраща рок-пісня – Maneskin – Beggin

Найкращий танцювальний альбом – Illenium (Fallen Embers)

Найкраща пісня Hot 100 – The Kid LAROI & Justin Bieber – Stay

Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт

Нагорода за внесок у музику – Mary J. Blige

Зазначимо, що Billboard Music Award – це музична премія, яка вручається американським друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів у музичних чартах. Церемонія вперше відбулася у 1990 році.