Співак Shumei відвідав онкохворого юнака з Рівного. Артист захотів підтримати хлопця, який стежить за його творчістю, заїхавши до нього в лікарню.

Shumei підтримав онкохворого Олександра з Рівного

Так, артист, повертаючись із концерту, заїхав до Рівного, щоб особисто підтримати 16-річного хлопця. Він привіз Олександру подарунок і заспівав у лікарняній палаті його улюблені пісні.

Такий сюрприз для хлопця організувала волонтерка Ліана Діновська. У неї виникла ідея попросити в артистів, за творчістю яких стежить Олександр, записати йому відеозвернення або ж вийти на відеозв’язок. Зокрема, він хотів поспілкуватися з телеведучою Нового каналу Лесею Нікітюк, гуртом Kozak System, співаком Shumeі та іншими.

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За словами Ліани, Kozak System одразу записали для хлопця відеозвернення. Shumeі же виявив бажання особисто зустрітися з Олександром, коли повертався з концерту.

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня