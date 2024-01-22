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Решил поддержать, приехав лично: Shumei посетил онкобольного юношу

22 января 2024, 19:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Shumei підтримав онкохворого Олександра з Рівного

Певец Shumei посетил онкобольного юношу из Ровно. Артист захотел поддержать парня, который следит за его творчеством, заехав к нему в больницу.

Shumei поддержал онкобольного Александра из Ровно

Так, артист, возвращаясь с концерта, заехал в Ровно, чтобы лично поддержать 16-летнего парня. Он привез Александру подарок и спел в больничной палате его любимые песни.

Такой сюрприз для парня организовала волонтер Лиана Диновская. У нее возникла идея попросить у артистов, за творчеством которых следит Александр, записать ему видеообращение или же выйти на видеосвязь. В частности, он хотел пообщаться с телеведущей Нового канала Лесей Никитюк, группой Kozak System, певцом Shumeі и другими.

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По словам Лианы, Kozak System сразу записали для парня видеообращение. Shumeі же проявил желание лично встретиться с Александром, когда возвращался с концерта.

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Фото: Ровенская областная детская больница

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Олег Шумей (Shumei)
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