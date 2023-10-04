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Артем Пивоваров здійснив мрію 18-річного українця з лейкемією

4 Жовтня 2023, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Артем Пивоваров здійснив мрію хлопчика

Співак Артем Пивоваров здійснив мрію 18-річного хлопчика. В’ячеслав у 2022 році захворів на гостру мієлоїдну лейкемію і зараз проходить лікування.

Артист навідався до хлопця в лікарню Охматдит. У них виявилося багато спільного – В’ячеслав цікавиться музикою, а також сам пише тексти, мелодії та працює над новими піснями. Його кумиром є Пивоваров, а тому лікарі та команда артиста посприяли тому, щоб вони зустрілися.

У дружній атмосфері Артем поговорив із В’ячеславом, послухав його музику, дав фахові рекомендації та подарував подарунок.

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Порадував артист і інших пацієнтів лікарні, влаштувавши для них концерт.

Варто зазначити, що виконавець завжди близький зі своїми шанувальниками, що часто демонструє під час своїх виступів. Нещодавно Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози дитини.

Юний фанат почав плакати під час пісні Говори, яка була улюбленою композицією близької людини хлопчика, яку він втратив.

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Фото: Охматдит

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