Гражданство США принца Гарри под угрозой — все из-за признания в употреблении наркотиков.

— Признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для неприемлемости. Принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он употреблял кокаин, грибы и другие запрещенные вещества, — заявила бывший федеральный прокурор Нима Рахмани.

Бывший чиновник заявил, что не существует исключений для королевской семьи.

Скандал разгорелся после мемуаров принца Гарри, в которых он признался, что на протяжении всей жизни употреблял кокаин и курил травку.

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Спустя время 38-летний герцог заявил, что это было в подростковом возрасте, хотя с психоделиками экспериментировал уже взрослым.

— Это была очистка ветрового стекла, удаление жизненных фильтров — этих слоев фильтров. Для меня это все удалило и принесло мне чувство расслабления, облегчения, комфорта и легкости, — ранее заявлял Гарри об опыте употребления психоделиков.

Адвокаты не согласны с мнением бывшего федерального прокурора — гражданство США Гарри в безопасности. Все из-за отсутствия каких-либо уголовных обвинений у принца. Так, чтобы правоохранительные органы заинтересовались гражданством герцога, нужно совершить уголовное преступление.

Ранее принц Гарри признался о психологических травмах после смерти матери. Он заявил, что в королевской семье “всегда чувствовал себя немного не таким”.