Фонд ведучої Маші Єфросиніної запускає благодійний проєкт на допомогу дітям, сім’ї яких постраждали від повномасштабної війни з РФ. Ініціатива Від великих сердець – для маленьких організована разом із компанією Visa.

Перший етап проєкту полягає у збиранні коштів на купівлю тисячі боксів із товарами першої необхідності на місяць для дітей віком від 0 до 3 років. Загальна сума коштів, спрямованих на реалізацію ініціативи, становитиме близько 7 млн грн.

Організатори планують зібрати 4 млн грн благодійних внесків. При цьому компанія Visa подвоїть кожен внесок власників карток Visa, які приєднаються до благодійного проєкту.

Зараз дивляться

Другим етапом стане закупівля необхідних товарів та їхня доставка до регіонів України, де мешкає багато сімей, які найбільше постраждали через активні бойові дії – Чернігівська, Запорізька, Харківська, Сумська, Полтавська та Житомирська області.

– Я виношувала ідею цього проєкту з перших днів війни. Коли дивилася відео з мамами, які тікають від війни з дитиною в оберемок. Коли читала, як жінки народжують у бомбосховищах і підвалах. Я згадувала, як народжувала своїх дітей. Як приїжджала до пологового будинку з однією непідйомною сумкою, а виписувалася вже з трьома, оскільки маленькій дитині потрібно більше, ніж дорослій людині! – Каже Маша Єфросиніна.

Вона висловила сподівання, що ця акція отримає відгук у серцях українців, особливо – мам та жінок, які коли чують про нові руйнування та про жертви війни, згадують себе та розуміють, яка допомога потрібна сьогоднішнім мамам із маленькими дітьми.

Дитячі бокси розподілені за набором товарів та кількістю на три вікові категорії:

діти віком від 0 до 1 року: 350 боксів;

350 боксів; діти віком від 1 до 2 років: 350 боксів;

350 боксів; діти віком від 2 до 3 років: 300 боксів.

– Visa як глобальна компанія спрямовує багато зусиль на допомогу соціально незахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному становищі. Турбота про дітей, які є особливо вразливими верствами суспільства в період глобальних змін – наш обов’язок. Саме тому ми раді відгукнутися на пропозицію фонду та реалізувати проєкт, який здатний допомогти тисячам дітей отримати найнеобхідніше, – сказала регіональна менеджерка Visa в Україні Світлана Чирва.

Зробити благодійний внесок можна тут.