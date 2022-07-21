Фонд ведущей Маши Ефросининой запускает благотворительный проект для помощи детям, семьи которых пострадали от полномасштабной войны с РФ. Инициатива От больших сердец – маленьким организована вместе с компанией Visa.

Первый этап проекта состоит в сборе средств для покупки тысячи боксов с товарами первой необходимости на месяц для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Общая сумма средств, направленных на реализацию инициативы, составит около 7 млн грн.

Организаторы планируют собрать 4 млн грн благотворительных взносов. При этом компания Visa удвоит каждый взнос держателей карт Visa, которые присоединятся к благотворительному проекту.

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Вторым этапом станет закупка необходимых товаров и их доставка в регионы Украины, где живет много семей, которые наиболее пострадали из-за активных боевых действий — Черниговская, Запорожская, Харьковская, Сумская, Полтавская и Житомирская области.

— Я вынашивала идею этого проекта с первых дней войны. Когда смотрела видео с мамами, которые убегают от войны с ребенком в охапку. Когда читала, как женщины рожают в бомбоубежищах и подвалах. Я вспоминала, как рожала своих детей. Как приезжала в роддом с одной неподъемной сумкой, а выписывалась уже с тремя, поскольку маленькой крохе нужно больше, чем взрослому человеку! — Говорит Маша Ефросинина.

Она выразила надежду, что эта акция получит отклик в сердцах украинцев, особенно — мам и женщин, которые когда слышат о новых разрушениях и о жертвах войны, вспоминают себя и понимают, какая помощь нужна сегодняшним мамам с маленькими детьми.

Детские боксы распределены по набору товаров и количеству на три возрастные категории:

дети от 0 до 1 года: 350 боксов;

350 боксов; дети от 1 до 2 лет: 350 боксов;

350 боксов; дети от 2 до 3 лет: 300 боксов.

— Visa как глобальная компания направляет много усилий на помощь оказавшимся в затруднительном положении социально незащищенным слоям населения. Забота о детях, которые являются особо уязвимыми слоями общества в период глобальных перемен — наша обязанность. Именно поэтому мы рады откликнуться на предложение фонда и реализовать проект, который способен помочь тысячи детей получить самое необходимое, — сказала региональный менеджер Visa в Украине Светлана Чирва.

Сделать благотворительный взнос можно тут.