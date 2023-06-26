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Винна зачіска. Лані Дель Рей вимкнули мікрофон на сцені – вона не розгубилася

26 Червня 2023, 12:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лана Дель Рей
Джерело: Depositphotos

Американській співачці Лані Дель Рей вимкнули мікрофон під час виступу на фестивалі Glastonbury, що відбувається неподалік від міста Ґластонбері у Великій Британії.

Річ у тім, що артистка запізнилася на 30 хвилин і з’явилася на сцені о 23:00, а тому її виступ були змушені зупинити через сувору комендантську годину.

Сама виконавиця підготувала сет, з якого вирізала кілька своїх пісень, щоби встигнути. Запізнилася Дель Рей через зачіску, яку їй не встигли зробити і доробляли вже на сцені.

– Я так до біса запізнилася, що збираюся поквапитися з цим сетом… Вибачте, моя зачіска так довго робиться, – сказала Лана.

Опівночі виконавиці відключили мікрофон, попри це, на прохання фанатів, Дель Рей виконала акапельно пісню Video Games. Після артистка підійшла до глядачів, а потім покинула сцену.

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Джерело
The Telegraph
Теги
Лана Дель Рей
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