Американська співачка Лана Дель Рей з’явилася в образі акторки Мерилін Монро на своєму сольному виступі під час фестивалю Mita Festival у Ріо-де-Жанейро.

Уперше з осені 2019 року Лана з’явилася на сцені сольно, виконавши сет зі своїх пісень. Перед глядачами виконавиця постала в білій перуці, чорному топі та спідниці на ґудзиках. Образ вона доповнила аксесуарами і туфлями на підборах.

На обличчя Лана нанесла макіяж із виразними стрілками і нюдовими губами. Таким чином зірка повторила секс-символ 1950-х років – Мерилін Монро.

Зазначимо, що на сцену Дель Рей повернулася у квітні 2023 року на High Water Fest у Чарльстоні. Там вона виступила зі своїм другом Джеком Антоноффом і його гуртом Bleachers.

Виступ на Mita Festival став першим сольним для Лани з 2019 року, коли пандемія Covid-19 звела нанівець її тур.