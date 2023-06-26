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Виновата прическа. Лане Дель Рей выключили микрофон на сцене – она не растерялась

26 июня 2023, 12:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лана Дель Рей
Источник: Depositphotos

Американской певице Лане Дель Рей выключили микрофон во время выступления на фестивале Glastonbury, который проходит неподалеку от города Гластонбери в Великобритании.

Дело в том, что артистка опоздала на 30 минут и появилась на сцене в 23:00, а потому ее выступление были вынуждены остановить из-за строгого комендантского часа.

Сама исполнительница подготовила сет, из которого вырезала несколько своих песен, чтобы успеть. Опоздала Дель Рей из-за прически, которую ей не успели сделать и доделывали уже на сцене.

— Я так чертовски опоздала, что собираюсь поторопиться с этим сетом… Извините, моя прическа так долго делается, — сказала Лана.

В полночь исполнительнице отключили микрофон, но, несмотря на это, по просьбе фанатов, Дель Рей исполнила акапельно песню Video Games. После артистка подошла к зрителям, а потом покинула сцену.

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Источник
The Telegraph
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Лана Дель Рей
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