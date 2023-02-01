Алеку Болдвіну пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс

Американському акторові Алеку Болдвіну пред’явлено кримінальне звинувачення у ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа. Звинувачення висунуто і проти зброярки фільму Ханни Гутьєррес-Рід.

Тепер їм загрожують до 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі $5 тис. Є й інший варіант, який передбачає покарання за нехтування безпекою без належної обережності та обачності, а також використання вогнепальної зброї – до п’яти років в’язниці.

За словами прокурора, присяжні вирішать, яке визначення ненавмисного вбивства використати.

Зараз дивляться Самі Болдвін та Гутьєррес-Рід заявляють, що вони невинні. Читайте також: Натиснув на курок пістолета: звіт ФБР спростував заяви Болдвіна про вбивство Галини Гатчинс Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року Алек Болдвін застрелив Галину Гатчинс. Трагічний випадок стався на знімальному майданчику вестерну під час репетиції сцени зі зброєю. Револьвер, з якого стріляв Болдвін, виявився заряджений бойовими патронами.

Джерело AP News

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