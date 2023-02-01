Алеку Болдвіну пред’явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс

Американському акторові Алеку Болдвіну пред’явлено кримінальне звинувачення у ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа. Звинувачення висунуто і проти зброярки фільму Ханни Гутьєррес-Рід.
Тепер їм загрожують до 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі $5 тис. Є й інший варіант, який передбачає покарання за нехтування безпекою без належної обережності та обачності, а також використання вогнепальної зброї – до п’яти років в’язниці.
За словами прокурора, присяжні вирішать, яке визначення ненавмисного вбивства використати.
Самі Болдвін та Гутьєррес-Рід заявляють, що вони невинні.
Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року Алек Болдвін застрелив Галину Гатчинс. Трагічний випадок стався на знімальному майданчику вестерну під час репетиції сцени зі зброєю.
Револьвер, з якого стріляв Болдвін, виявився заряджений бойовими патронами.