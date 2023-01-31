Гіларі Болдвін, дочка актора Алека розповіла, як її родина переживає розслідування про вбивство українки Галини Гатчинс. Болдвіна офіційно звинуватять у ненавмиснім вбивстві, і йому загрожує до 18 місяців ув’язнення. Така ж сама доля стосується і зброяра фільму Іржа Ганни Гутьєррес Рід, яка відповідала за вогнепальну зброю як реквізит.

Відомо, що Гіларі працює інструктором з йоги, і у своєму подкасті Анонімні відьми обговорила емоційний тиск на близьких та підтримку суспільства.

– Це був емоційний час для моєї родини, і я хочу висловити вам, як я вдячна за вашу підтримку та вашу доброту. Чесно кажучи, я думаю, що без цього ми б звалилися, я не почуваюся дуже сильною, – зізналася Гіларі.

Втім, на сім’ю чекає ще один складний період – наприкінці січня 64-річному Болдвіну офіційно висунуть звинувачення у вбивстві. Проте сам Алек продовжує запевняти, що він невинний у смерті оператора з України.

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Ще восени стало відомо, що Болдвін досяг угоди з родиною Гатчинс. Робота над фільмомРжавчина відновиться 2023 року, а чоловік загиблої стане виконавчим продюсером картини.