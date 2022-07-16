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Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интим с племянником

16 июля 2022, 14:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интим с племянником
Источник: Depositphotos

Пуэрториканскому поп-музыканту Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы. Родственник артиста утверждает, что у них были отношения, которые длились около семи месяцев.

Так, 21-летний племянник Рики Мартина Деннис Ядиэль Санчес подал заявление в полицию и обвинил дядю в психологическом и физическом насилии.

Сам певец, как и его адвокаты, отрицает свою причастность к преступлениям. Однако по законам Пуэрто-Рико артист может провести в тюрьме 50 лет, если его признают виновным.

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Ранее Рики Мартина обвини в домашнем насилии, однако тогда личность заявителя раскрывать не стали.

Отметим, с 2017 года певец состоит в отношениях с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей, которых им родили суррогатные матери.

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Источник
Marca
Теги
Насильство Рікі Мартін
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