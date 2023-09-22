Ведучий телешоу Хто зверху? Богдан Шелудяк (Буше) зізнався, що в певний момент йому стало соромно розмовляти російською. Про це він розповів у бесіді на каналі Розмова. Повністю на українську блогер перейшов цієї весни – влаштував собі челендж перед народинами.

– У квітні нарешті вирішив, хоч як би було важко, повністю переходжу і не вертаюся назад до російської, – поділився телеведучий.

Інфлюенсер сказав, що перехід для нього був свідомим рішенням. Практикувати українську він почав задовго до повномасштабного вторгення, бо подобалося, як звучить його голос, коли він розмовляє саме соловʼїною. Після 24 лютого 2022 року Шелудяк повністю відмовився від російської у соцмережах і почав поширювати цей досвід на спілкування з оточенням і побут.

– Це було дійсно важко. Тому що всі навколо говорять російською мовою. Коли з людьми, з якими спілкувався все життя російською, ти починаєш говорити українською, спочатку відчувається дисонанс. Але за три дні це минає, і люди теж не роблять на цьому акцент, – розповів подробиці переходу Богдан Шелудяк.

Блогер додав, що 60% людей в його оточенні вже перейшли на українську мову не лише у спілкуванні з ним, а й у побуті. Також телеведучий упевнений, що рано чи пізно таке рішення прийме кожна свідома людина.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі Розмова