Ведущий телешоу Хто зверху? Богдан Шелудяк признался, что в определенный момент ему стало стыдно разговаривать на русском. Об этом он рассказал в беседе на канале Розмова. Полностью на украинский блогер перешел в середине этой весны — устроил себе челлендж перед днем рождения.

— В апреле наконец решил, как бы ни было трудно, полностью перехожу и не возвращаюсь обратно к русскому, — поделился телеведущий.

Инфлюенсер сказал, что переход для него был сознательным решением. Практику начал задолго до полномасштабного вторжения, потому что ему нравилось как звучит его голос, когда он разговаривает именно на украинском языке. После 24 февраля 2022 года Шелудяк полностью отказался от русского в соцсетях и начал распространять этот опыт на общение с окружающими и быт.

— Это было действительно трудно. Потому что окружение все говорит на русском языке. Когда с людьми, с которыми общался всю жизнь на русском, ты начинаешь говорить на украинском, сначала чувствуется диссонанс. Но за три дня это проходит, и люди тоже не делают на этом акцент, — рассказал подробности перехода Богдан Шелудяк.

Блогер добавил, что 60% людей в его окружении уже перешли на украинский язык не только в общении с ним, но и в быту. Также телеведущий уверен, что рано или поздно такое решение примет каждый сознательный человек.

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Фото: скрин из интервью на канале Розмова