Актор і блогер-мільйонник Богдан Шелудяк (Буше) став новим ведучим шоу Хто зверху на Новому каналі.

За словами Богдана, він не уявляв, що буде капітаном чоловічої команди, проте завжди мав бажання стати ведучим Нового каналу і, коли його запросили на кастинг, одразу вирішив, що спробує свої сили.

– Прийшов на тракти з Лесею Нікітюк. А десь через тиждень мені зателефонували і запропонували стати новим ведучим. Перше, що відчув, це була тривога. Подумав: Чи впораюся я? Але намагаюся дотримуватися в житті правила: якщо доля дає шанс, то треба його використати. Тому я тут, – зазначив Шелудяк.

Додає, не буде наслідувати когось чи навмисно обирати манеру поведінки, а залишиться собою.

Богдан Шелудяк народився в Сумській області, у невеликому містечку Середина-Буда. Працювати на телебаченні він мріяв із дитинства.

Шелудяк закінчив факультет журналістики і якийсь час навіть працював на регіональному ТБ – був ведучим і журналістом. Пізніше почав зніматися в ігрових проєктах. Знімання в серіаліті Київ вдень та вночі (Новий канал) принесли йому величезну популярність.

Поступово Instagram зацікавив Богдана більше за роботу на ТБ. Спочатку він публікував у блозі тільки фото, потім перейшов на вайни. Так поступово Богдан Шелудяк остаточно став блогером. Зараз в Instagram Богдана Буше понад 1,2 млн підписників.

Нагадаємо, незмінним ведучим шоу Хто зверху з першого сезону був Сергій Притула. З початком повномасштабної війни він ще більше занурився у волонтерство й остаточно вирішив, що більше не повернеться до роботи ведучого.