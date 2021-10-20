Стримінговий сервіс Amazon Prime представив трейлер фільму Бути Рікардо з Ніколь Кідман і Хав’єром Бардемом. Прем’єра стрічки запланована на 10 грудня.

Фільм розкаже про життя відомих американських акторів Люсіль Болл і Десі Арназа, які створили одне з найвідоміших телешоу Я люблю Люсі. Воно стартувало у 1951 році і виходило протягом шести років.

Сюжет картини розкриє стосунки між Дезі і Люсіль, яким вдалося подолати творчу і сімейну кризу під час роботи над серіалом.

У трейлері героїня Ніколь Кідман зазначила, що вона з чоловіком не очікувала такої популярності від серіалу.

Режисером і автором сценарію фільму Бути Рікардо виступив Аарон Соркін, який вже відомий завдяки фільмам Суд над Чиказькою сімкою, Велика гра, Стів Джобс.

Нещодавно Ніколь Кідман дозволили не дотримуватися самоізоляції від 7 до 21 днів у Гонконгу. Вона прилетіла у місто для зйомок у серіалі Експати. Місцева влада вирішила зробити виключення для акторки, що обурило жителів Гонконгу.

Серіал Експати виходитиме на стримінговому сервісі Amazon і розкаже про трьох американських жінок, що живуть в Гонконзі й стикаються з труднощами асиміляції.

Літературною основою для серіалу став однойменний роман Дженіс Лі.