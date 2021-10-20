Стриминговий сервис Amazon Prime представил трейлер фильма Быть Рикардо с Николь Кидман и Хавьером Бардемом. Премьера ленты запланирована на 10 декабря.

Фильм расскажет о жизни известных американских актеров Люсиль Болл и Деси Арназа, которые создали одно из самых известных телешоу Я люблю Люси. Оно стартовало в 1951 году и выходило в течение шести лет.

Сюжет картины раскроет отношения между Дези и Люсиль, которым удалось преодолеть творческий и семейный кризис во время работы над сериалом.

В трейлере героиня Николь Кидман отметила, что они с мужем не ожидали такой популярности от сериала.

Режиссером и автором сценария фильма Быть Рикардо выступил Аарон Соркин, который уже известен благодаря фильмам Суд над Чикагской семеркой, Большая игра, Стив Джобс.

Недавно Николь Кидман разрешили не соблюдать самоизоляцию от 7 до 21 дней в Гонконге. Она прилетела в город для съемок в сериале Экспаты. Местные власти решили сделать исключение для актрисы, что и возмутило жителей Гонконга.

Сериал Экспаты будет выходить на стриминговом сервисе Amazon и расскажет о трех американских женщин, которые живут в Гонконге и сталкиваются с трудностями ассимиляции.

Литературной основой для сериала стал одноименный роман Дженис Ли.