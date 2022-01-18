Американська супермодель Белла Хадід розповіла про свою боротьбу з психічним здоров’ям. Через дивний стан дівчина навіть відмовилася від особистого стиліста.

Модель зізналася, що спочатку їй було складно просто вийти з дому та зібрати собі вбрання.

– У минулому році для мене було дуже важливо зрозуміти, що навіть якщо люди говорять про мій стиль, подобається він їм чи ні, це не має значення, бо це мій стиль. Коли я виходжу з дому вранці, я думаю про те, чи робить це мене щасливою? Чи добре я почуваюсь у цьому і чи комфортно мені? – розповіла Белла.

За словами Хадід, вона страждала від депресії та підвищеного занепокоєння ще в підлітковому віці.

– Моя соціальна тривожність повільно підкрадалася до мене, коли мені виповнилося двадцять. Мені стало все важче виходити на вулицю, не випивши жодної чарки, щоб заспокоїти нерви, через що я взагалі не хотіла виходити на вулицю, тому я просто впадала у сплячку між проектами, – зізналася модель.

Хадід також пояснила, навіщо вона публікувала в Instagram фото, на яких заплакана.

За словами Белли, коли її мама чи лікар запитували, як вона, замість того, щоб просто відповідати, модель надсилала фото.

– У той час мені було найпростіше це зробити, тому що я ніколи не могла пояснити, що я відчуваю, – зауважила Хадід.

Белла висловила сподівання, що її шанувальники розуміють, що картинка в Instagram це одне, а життя – зовсім інше, і всі ми “зроблені з одного матеріалу”.

Хадід зізналася, що в неї були добрі й погані дні, але сказала, що не шкодує про те, чим вона поділилася в соціальних мережах.