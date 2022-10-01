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Вышла в бикини, ушла в платье: Беллу Хадид одели с помощью спрея

1 октября 2022, 17:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Белла Хадид
Источник: Getty Images

Американскую модель Беллу Хадид одели в жидкое платье на показе новой коллекции французского бренда Coperni в рамках Парижской недели моды.

Звезда появилась на подиуме топлес, все, что было на ней — бикини. После на нее распылили белый спрей из баллончика, который превратился в обтягивающее платье с разрезом и открытыми плечами.

Изобретатель спрея — Манель Торрес. Он создал его из специальных хлопковых и синтетических волокон, которые затвердевает и превращается в пригодную для носки ткань. Технология называется Fabrican и была запатентована еще в 2000-х годах.

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Coperni — парижский бренд одежды и аксессуаров, созданный Себастьяном Мейером и Арно Вайяном в 2013 году.

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Источник
Daily Mail
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Белла Хадид Мода
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