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Вихваляла окупантів і співала українською: Бабкіна виступила в окупованому Луганську

30 Серпня 2022, 15:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вихваляла окупантів і співала українською: Бабкіна виступила в окупованому Луганську

Путіністка Надія Бабкіна виступила з концертом в окупованому Луганську та заспівала українською мовою.

Російська співачка постала перед окупантами та мирними жителями в академічній філармонії. Сказала, що зустріли їх шикарно, бо давно тут не була.

– Моє завдання – ніколи не руйнувати будь-який різновид культури, будь-яке віросповідання, бо агресія – це шлях у нікуди. Люди, потрапивши в агресію, самі себе знищують… Мій колектив називається Російська пісня, і назва каже сама за себе. Треба віддати належне, у нас у репертуарі дуже багато й українських пісень, вони дивовижні – мелодійні, протяжні, про любов до матері, Батьківщини, свого місця, свого краю, – цинічно сказала Бабкіна в коментарі росЗМІ.

Крім цього, Бабкіна похвалила російських окупантів, які вбивають мирне українське населення та руйнують наші міста.

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– Це наші герої, молитися треба, підтримувати. Це наші діти, вони продовжують справу своїх батьків та дідів, – видала путіністка.

Ба більше, вона сказала, що хоче приїхати з концертами до Маріуполя, Донецька та інших міст Донбасу.

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Теги
Війна в Україні Концерт Луганськ
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