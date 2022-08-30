Путинистка Надежда Бабкина выступила с концертом в оккупированном Луганске и спела на украинском языке.

Российская певица появилась перед оккупантами и мирными жителями в академической филармонии. Сказала, что встретили их шикарно, поскольку давно тут не была.

— Моя задача – никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия – это путь в никуда. Люди, попав в агрессию, сами себя уничтожают… Мой коллектив называется Русская песня, и название говорит само за себя. Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные – мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, своему краю, — цинично сказала Бабкина в комментарии росСМИ.

Помимо этого, Бабкина похвалила российских оккупантов, которые убивают мирное украинское население и разрушают наши города.

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— Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих отцов и дедов, — выдала путинистка.

Более того, она сказала, что хочет приехать с концертами в Мариуполь, Донецк и другие города Донбасса.