Російський режисер та сценарист Андрій Кончаловський підтримав криваву війну в Україні, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін.

В інтерв’ю росЗМІ він назвав диктатора-агресора “сміливцем, який не побоявся кинути виклик головному світовому злу – Америці”.

Він порівняв очільника Росії з колишнім президентом Франції Шарлем де Голлем, ексканцлером ФРН Гельмутом Колем та експрем’єром Італії Сільвіо Берлусконі.

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– Ці люди не боялися висловлюватися некоректно. А ті, хто сьогодні йде в політику, постійно озираються. Але якщо постійно оглядатись, то ніколи не станеш самим собою і нічого доброго не зробиш. Він (Путін – Ред.) не оглядається, він діє дещо інакше, – сказав режисер.

За словами Кончаловського, за останні 60 років знайшлося всього кілька людей, які “наважилися спробувати покласти край пануванню американського долара”.

– Першим це спробував зробити президент США Кеннеді. Його вбили. Потім спробу зробив де Голль. І отримав повстання студентів у Франції та замахи на нього в Північній Африці. Потім були Саддам Хусейн та Муамар Каддафі – головні вороги американського диктату у глобальному пейзажі. Сьогодні Путін очолив боротьбу з головним світовим злом. На мій погляд, Путін ризикує життям і демонструє абсолютно героїчну відвагу, – заявив пропагандист.