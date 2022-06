Сервіс Amazon Prime опублікував тизер майбутнього серіалу про всесвіт Середзем’я. Йдеться про проект Володар Перснів: Персні влади.

І хоча тизер практично жодної нової інформації не показав, у 15-секундному ролику глядачі змогли побачити кілька героїв, а також одне з міст, де відбуватимуться дії у серіалі.

