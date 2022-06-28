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Вихід уже восени: у мережі з’явився тизер серіалу за мотивами Володаря перснів

28 Червня 2022, 16:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володар перснів

Сервіс Amazon Prime опублікував тизер майбутнього серіалу про всесвіт Середзем’я. Йдеться про проект Володар Перснів: Персні влади.

І хоча тизер практично жодної нової інформації не показав, у 15-секундному ролику глядачі змогли побачити кілька героїв, а також одне з міст, де відбуватимуться дії у серіалі.

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Короткий кліп також розкрив дату прем’єри – 2 вересня 2022 року. Відомо, що буде лише вісім епізодів, які виходитимуть раз на тиждень на платформі Amazon Prime.

Сюжет серіалу розкриють історію Середзем’я за тисячі років до того, що відбуваються у фільмах Гобіт і Володар перснів. Глядачі дізнаються про створення Перснів влади, а також про те, як Саурон прийде до влади. У серіалі також покажуть останній союз ельфів та людей.

Акторський склад виглядає наступним чином: Морфідд Кларк, Пітер Муллан, Бенджамін Вокер, Назанін Боніаді, Ленні Генрі та Синтія Аддай-Робінсон.

Розробляти проєкт почали ще у 2017 році, коли компанія Amazon викупила права на екранізацію роботи Толкієна. Знімання розпочали лише у 2019 році – основні уривки знімали в Новій Зеландії та Великій Британії.

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Теги
Володар перснів зарубіжні серіали
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