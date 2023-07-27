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Здавався дуже гордим: Кевін Спейсі відзначив рішення суду в найкращому барі Лондона

27 Липня 2023, 12:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кевін Спейсі
Джерело: Depositphotos

Кевін Спейсі відсвяткував зняття звинувачень у сексуальному насильстві в одному з найкращих барів Лондона. Актора зняли на вулиці біля входу в заклад, де він був явно напідпитку.

Зірку Голлівуду побачили пізно ввечері 26 липня біля закритого бару Groucho Club у Сохо.

Окрім зняття звинувачень, які висіли над актором з 2017-го, Кевін також відзначав свій день народження – у день винесення вироку зірці виповнилося 64 роки. На фото видно, що в актора був помітно кращий настрій, ніж у залі суду.

– Він здавався дуже гордим. Він сидів біля входу, щоб усі бачили, – розповів один із відвідувачів бару.

Спейсі був у компанії приблизно 7 друзів, тож святкування дня народження та невинності було доволі сором’язливим.

– Він провів вечір, потягуючи віскі. Вони не співали пісень З днем народження, але настрій був у всіх чудовий.

Нагадаємо, що Кевіна Спейсі визнали невинним за 9 звинуваченнями в сексуальному насильстві. Актор подякував за вирок від присяжних і плакав під час винесення вироку. Тепер зірка може видихнути з полегшенням, адже судові розгляди тривали з 2017 року.

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Джерело
PageSix
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