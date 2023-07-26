Актора Кевіна Спейсі повністю виправдали під час судової справи про сексуальні домагання в Лондоні. Із зірки зняли всі звинувачення – таких випадків було аж дев’ять.

На це вплинуло рішення присяжних, які аналізували перебіг справи за звинуваченнями. На актора подали до суду чотири особи, які нібито зазнали насильства з 2001-го по 2013 рік.

Спейсі розплакався в залі суду, адже вирок оголошували в його день народження. Після оголошення він доклав руку до грудей, подивився на присяжних і двічі пробурмотів “спасибі”, перш ніж вони покинули зал.

Уже на вулиці актор зізнався, що він змирився з цим рішенням, але йому ще багато чого доведеться пережити.

– Я хотів би сказати, що надзвичайно вдячний присяжним за те, що вони знайшли час ретельно вивчити всі докази й факти перед винесенням вироку, – додав актор.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання до актора Ентоні Реппа. Жертва вимагала компенсації в розмірі $40 млн як моральної шкоди. Звинувачення висунули 2017-го, і ось через роки присяжні озвучили свій вердикт.