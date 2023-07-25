Лідера гурту Rammstein Тілля Ліндеманна знову звинуватили в сексуальному насильстві. Тепер артиста засудила постраждала з Австрії, яка зіткнулася з негативним досвідом під час туру Stadium Tour.

В інтерв’ю німецькому виданню ORF постраждала розповіла подробиці інциденту. Так, Беата заявила, що Ліндеманн повалив її на ліжко обличчям донизу, задер спідницю і вдарив з такою силою, що на сідницях залишилися відбитки рук.

Постраждала запевняє, що з її боку згоди не було. Як доказ дівчина має знімки з наслідками насильства в готельному номері.

Експерти перевірили фото і запевнилися в оригінальності – навіть керівниця медичного відділу Інституту судової медицини в Гейдельберзі Катрін Йен переконалася, що відбитки на сідницях жертви є справжніми.

– На фото можна побачити наслідки удару тупим предметом, принаймні, один дуже сильний удар плоским боком долоні по правій сідниці, – йдеться у висновку Єн.

Це не перше звинувачення Ліндеманна в сексуальному насильстві. У Берліні навіть порушили кримінальну справу за звинуваченнями одразу від кількох жертв. Жінки розповіли про насильство в травні 2023 року, і зараз ведуть розслідування одразу у двох справах. Цілком можливо, що скоро буде і третя справа, якщо Беата подасть на музиканта до суду.