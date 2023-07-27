Кевин Спейси отпраздновал снятие обвинений в сексуальном насилии в одном из лучших баров Лондона. Актера сняли на улице возле входа в заведение, где он был явно подвыпившим.

Звезду Голливуда увидели поздним вечером 26 июля возле закрытого бара Groucho Club в Сохо.

Kevin Spacey spotted drinking, celebrating acquittal at London hotspot https://t.co/uCevfosAEU pic.twitter.com/YRbpYhOAVy — Page Six (@PageSix) July 27, 2023

Помимо снятий обвинений, которые висели над актером с 2017-го, Кевин также отмечал свой день рождения — в день вынесения приговора звезде исполнилось 64 года. По фото видно, что у актера заметно лучшее настроение, чем в зале суда.

— Он выглядел очень гордым. Он сидел у входа, чтобы все видели, — рассказал один из посетителей бара.

Спейси был в компании примерно 7 друзей, поэтому празднование дня рождения и невиновности было достаточно скромным.

— Он провел вечер, потягивая виски. Они не пели песен С днем рождения, но настроение было у всех отличное.

Напомним, что Кевина Спейси признали невиновным по 9 обвинениям в сексуальном насилии. Актер поблагодарил за приговор от присяжных и плакал во время вынесения приговора. Теперь звезда может выдохнуть с облегчением, ведь судебные разбирательства длились с 2017 года.