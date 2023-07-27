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Выглядел очень гордым: Кевин Спейси отметил решение суда в лучшем баре Лондона

27 июля 2023, 12:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кевін Спейсі
Источник: Depositphotos

Кевин Спейси отпраздновал снятие обвинений в сексуальном насилии в одном из лучших баров Лондона. Актера сняли на улице возле входа в заведение, где он был явно подвыпившим.

Звезду Голливуда увидели поздним вечером 26 июля возле закрытого бара Groucho Club в Сохо.

Помимо снятий обвинений, которые висели над актером с 2017-го, Кевин также отмечал свой день рождения — в день вынесения приговора звезде исполнилось 64 года. По фото видно, что у актера заметно лучшее настроение, чем в зале суда.

— Он выглядел очень гордым. Он сидел у входа, чтобы все видели, — рассказал один из посетителей бара.

Спейси был в компании примерно 7 друзей, поэтому празднование дня рождения и невиновности было достаточно скромным.

— Он провел вечер, потягивая виски. Они не пели  песен С днем рождения, но настроение было у всех отличное.

Напомним, что Кевина Спейси признали невиновным по 9 обвинениям в сексуальном насилии. Актер поблагодарил за приговор от присяжных и плакал во время вынесения приговора. Теперь звезда может выдохнуть с облегчением, ведь судебные разбирательства длились с 2017 года.

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Источник
PageSix
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