Вєрка Сердючка порадувала українців новою кричалкою про Путіна на благодійному концерті. Захід Verka Serduchka & Band проходив у Києві, і судячи з відео, містка фраза Сердючки швидко стане вірусною.

За допомогою своїх культових пісень вона дозволила українцям на мить забути про жахіття війни, які прийшли на наші землі разом із російськими солдатами 24 лютого. Між піснями Вєрка активно жартувала та розважала публіку, і зі своєю мамою навіть викрикнула тост за перемогу України.

Також під час однієї з перерв артистка зізналася, що любить вигадувати різні кричалки – одну з них вона озвучила зі сцени, і цю ідею миттєво підтримала публіка. Під фразу Путін, щоб ти здох Вєрка вміло пританцьовувала, що точно сподобалося глядачам.

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Артистка любить з гумором ставитися до різних речей – це стосується зокрема її роботи. У липні Вєрка Сердючка висміяла гендиректора Роскосмосу Дмитра Рогозіна і назвала його самозванкою. Все через знімок, де Рогозін виступав на сцені, а над його головою з’являлася зірка. Такої дешевої пародії Вєрка не змогла стерпіти.

Наприкінці червня артистка вирішила змінити текст культової пісні Lasha Tumbai – тепер вона звучить як Dancing Russia Goodbye.