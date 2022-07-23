Верка Сердючка порадовала украинцев новой кричалкой о Путине на благотворительном концерте. Мероприятие Verka Serduchka & Band проходило в Киеве, и судя по видео, емкая фраза Сердючки быстро станет вирусной.

С помощью своих культовых песен она позволила украинцам на миг забыть об ужасах войны, которые пришли на наши земли вместе с российскими солдатами 24 февраля. Между песнями Верка активно шутила и развлекала публику, и со своей мамой даже выкрикнули тост за победу Украины.

Также во время одного из перерывов артистка призналась, что любит придумывать разные кричалки — одну из них она озвучила со сцены, и эту идею моментально поддержала публика. Под фразу Путин, чтоб ты сдох Верка умело пританцовывала, что точно понравилось зрителям.

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Артистка любит с юмором относиться к различным вещам — это касается и своей работы. В июле Верка Сердючка высмеяла гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, и назвала его самозванкой. Все из-за снимка, где Рогозин выступал на сцене, а над его головой отображалась звезда. Такой дешевой пародии Верка не смогла стерпеть.

В конце июня артистка решила изменить текст культовой песни Lasha Tumbai — теперь она звучит как Dancing Russia Goodbye.