Кінематографічний всесвіт Marvel показав трейлер мінісеріалу Таємне вторгнення. У ролику можна побачити вибухи в столиці РФ.

У центрі сюжету головний герой Нік Ф’юрі, роль якого виконує Сем Джексон. Персонаж дізнається про змову інопланетної раси скрулів впровадитися в різні сфери життя людей на Землі. Разом зі своїми друзями Нік намагається їх зупинити, щоб врятувати людство.

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Серіал заснований на однойменній сюжетній лінії коміксів Marvel. Він складатиметься з шести серій. Прем’єра відбудеться на Disney+ 21 червня 2023 року.

У Таємному вторгненні також знялися такі актори, як Бен Мендельсон, Кобі Смолдерс, Мартін Фріман, Дон Чідл, Олівія Колман, Емілія Кларк та інші.

Цікаво те, що раніше іноЗМІ повідомляли про плани Marvel перезняти деякі сцени через те, що вони відбуваються в Росії. Через це навіть відклали початкову прем’єру серіалу.

Очевидно, щось перезняли, однак у трейлері все одно можна побачити кадри з Москви, зокрема те, як палає Кремль.