Кинематографическая вселенная Marvel показала трейлер мини-сериала Секретное вторжение. В ролике можно увидеть взрывы в столице РФ.

В центре сюжета главный герой Ник Фьюри, роль которого исполняет Сэм Джексон. Персонаж узнает о заговоре инопланетной расы скрулов внедриться в различные сферы жизни людей на Земле. Вместе со своими друзьями Ник пытается их остановить, чтобы спасти человечество.

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Сериал основан на одноименной сюжетной линии комиксов Marvel. Он будет состоять из шести серий. Премьера состоится на Disney+ 21 июня 2023 года.

В Секретном вторжении также снялись такие актеры, как Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Мартин Фриман, Дон Чидл, Оливия Колман, Эмилия Кларк и другие.

Интересно то, что ранее иноСМИ сообщали о планах Marvel переснять некие сцены из-за того, что они происходят в России. Из-за этого даже отложили первоначальную премьеру сериала.

Очевидно, что-то пересняли, однако в трейлере все равно можно увидеть кадры из Москвы, в частности то, как пылает Кремль.