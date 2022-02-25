Американский режиссер Дэвид Линч публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну.

Сегодня, 25 января, во время очередного выпуска прогнозы погоды, которые он начал снимать в начале пандемии коронавируса, Линч отметил, что “Путин сеет смерть и разрушение”.

— Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Украинцы не атаковали вашу страну. Это вы ее сейчас атакуете. И вся эта смерть и разрушение вернутся к вам. И в этом кино, в этом шоу, в котором мы все снимаемся, не бесконечное количество времени. У вас есть полно времени – одна жизнь за другой и так далее – чтобы собрать плоды того, что вы сеете, – сказал режиссер.

Дэвид Линч посоветовал Путину опомниться, а также спасти украинцев и весь мир от войны.

— Мой вам совет: спасайтесь. Спасите украинцев, спасите мир. Помиритесь с соседями. Начните строить дружбу. Мы одна большая мировая семья, где больше нет места этому абсурду. Примите это. Остановите атаку. Давайте вместе сделаем так, чтобы все страны жили в мире, ладили друг с другом и вместе решали проблемы. Проснитесь! – добавил Дэвид Линч.

Ранее украинский народ поддержал рок-музыкант и актер Джаред Лето. Он опубликовал фото с украинскими друзьями и отметил, что его сердце разрывается из-за того, что этот конфликт разросся до столь разрушительного масштаба.

Джаред Лето выразил надежду, что мир победит и, в конце концов, будут найдены ненасильственные и адекватные решения.